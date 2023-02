Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Junge Autofahrerin verletzt sich bei einem Unfall leicht

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine junge Frau hat sich am Dienstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5539 zwischen Stetten ob Rottweil und Zimmern ob Rottweil leichte Verletzungen zugezogen. Eine 22-Jährige war mit einem VW Lupo auf der Straße aus Stetten herkommend in Richtung Zimmern unterwegs. In einer Linkskurve kam die Autofahrerin bei schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Wagen und kam auf dem Dach im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte die leicht Verletzte in eine naheliegende Klinik. Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Feuerwehren aus Zimmern und Stetten unterstützten die Polizei an der Unfallstelle. Die Straße musste während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Wagen.

