POL-KN: (VS-Villingen) Ohne gültigen Führerschein unterwegs (27.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Montag gegen 10.30 Uhr hat die Polizei auf der Bundesstraße 33 einen Fahrer einer Zugmaschine mit Anhänger überprüft. Ein 63-jähriger war mit einer Fendt Zugmaschine mit Anhänger in Richtung Bad Dürrheim unterwegs, als ihn die Polizei kontrollierte. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann seinen hierfür notwendigen und einstmals gültigen Führerschein der Klasse "CE" nicht mehr hatte verlängern lassen. Die Fahrerlaubnis war so seit über drei Jahren nicht mehr gültig. Der Mann musste das Gespann abstellen und erhielt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

