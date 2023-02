Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen A81/ Lkr. Tuttlingen) Autofahrer kommt ins Schleudern- 4.000 Euro Blechschaden

Geisingen A81 (ots)

Am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, ist ein Autofahrer auf der Autobahn 81 ins Schleudern geraten und hat dabei einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Ein 31-jähriger Fahrer eines Opel Corsa war auf der A 81 aus Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Geisingen fuhr der Mann von der Autobahn ab und kam im dortigen Kurvenbereich ins Schleudern. Hierbei prallte er mehrfach gegen die rechtsseitigen Leitplanken, wodurch der Opel beschädigt worden ist. An den Schutzplanken entstand lediglich ein geringer Schaden.

