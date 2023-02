Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Beffendorf/ Lkr. Rottweil) Autos prallen frontal zusammen- zwei verletzte Autofahrer

Oberndorf am Neckar-Beffendorf (ots)

Am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, ist es auf der Landesstraße 419 zwischen Beffendorf und Lindenhof zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer verletzt worden sind. Eine 61-jährige Fahrerin eines Audi A4 war auf der L 419 von Beffendorf kommend in Richtung Lindenhof unterwegs. Unmittelbar nach dem Ortsausgang Beffendorf geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem BMW X3 eines 60-Jährigen frontal zusammenprallte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich der BMW-Fahrer schwer. Die Fahrerin des Audi zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Beiden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Wagen, an denen Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro am Audi und etwa 8.000 Euro am BMW entstanden sind. Während der Unfallaufnahme musste die Straße von der Polizei vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Beffendorf, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleuten vor Ort unterstützte, entfernte die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Straße.

