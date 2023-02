POL-KN: (Rottweil) Diebe versuchen Autoräder zu stehlen- Polizei sucht Zeugen

Hohenfels-Kalkofen - Mahlspüren i.T., L 194, Lkr. Konstanz (ots) - Mehrere tausend Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der am Montagabend auf der Landesstraße 194 zwischen Kalkofen und Mahlspüren i.T. auf der Landesstraße 194 passiert ist. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 36-Jährige mit einem VW Golf ...

mehr