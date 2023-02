Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Bergfelden/ Lkr. Rottweil) Brennholzdiebstahl- Zeugen gesucht

Sulz am Neckar-Bergfelden (ots)

Unbekannte Diebe haben im Zeitraum zwischen Sonntag, 01.01.2023, und Dienstag, 07.02.2023, ungefähr zehn Kubikmeter Brennholz, welches am Waldrand in der Nähe der Kläranlage auf dem Gewann "Hugwiesen" gelagert war, gestohlen. Für den Abtransport der etwa zwei Meter langen Holzstücke müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Die Polizei in Sulz hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum das Aufladen des Holzes beobachtet haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, sich unter der Telefonnummer 07454 92746 zu melden.

