Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Dieb in Festzelt festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (08.10.2022) einen 46 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Festzelt auf dem Cannstatter Wasen ein Flambiergerät gestohlen zu haben. Der Mann befand sich gegen 16.30 Uhr auf der Empore in einem Bierzelt und nutzte die Gelegenheit, um hinter eine Bar zu greifen und ein dort aufbewahrtes Flambiergerät an sich zu nehmen. Nachdem ihn ein aufmerksamer Festbesucher auf den Diebstahl ansprach, ergriff er die Flucht. Hierdurch erregte er die Aufmerksamkeit eines weiteren Festzeltbesuchers, der gemeinsam mit dem ersten Zeugen versuchte, die Flucht des Diebes zu verhindern. Hierdurch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern, die erst durch zwei zu Hilfe eilende 23 und 40 Jahre alten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beendet werden konnte. Sie übergaben den rabiaten Dieb der Polizei. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

