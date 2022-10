Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Fahrzeugdiebstahl vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (08.10.2022) zwei Jugendliche festgenommen, die mit einem Fahrzeug vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind. Eine Streife bemerkte gegen 03.45 Uhr auf der Gnesener Straße einen entgegenkommenden schwarzen Pkw Mercedes, an welchem das vordere Kennzeichen fehlte. Nachdem das Streifenfahrzeug gewendet hatte und der Lenker des Fahrzeugs bemerkte, dass er angehalten werden sollte, beschleunigte er den PKW und versuchte zu flüchten. Der Fahrer fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln, bis er an der Straße Am Wolfersberg durch ein quergestelltes Streifenfahrzeug zum Anhalten gebracht werden konnte. Zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam es während der Verfolgung nicht. Die beiden 17-jährigen Fahrzeuginsassen ließen sich widerstandslos festnehmen. Wie die beiden jungen Männer in den Besitz des Fahrzeugschlüssels und des Fahrzeugs kamen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Fahrzeug wurde vermutlich im Bereich Zuffenhausen entwendet. Der 17-jährige Fahrzeuglenker, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und mutmaßlich unter Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde nach Durchführung einer Blutentnahme an die Eltern übergeben. Der Beifahrer wurde ebenfalls an die Eltern überstellt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer die zuvor auf der vermuteten Fahrtstrecke zwischen Zuffenhausen und der Gnesener Straße durch den Pkw gefährdet wurden, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell