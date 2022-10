Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Rosensteinpark aufgetreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Freitag (07.10.2022) ist im Rosensteinpark in Höhe des Rosengartens ein Exhibitionist aufgetreten. Gegen 08.00 Uhr bemerkten zwei 24-jährige Frauen die im Rosensteinpark joggten, wie ihnen 10 Minuten lang eine männliche Person in geringem Abstand hinterherlief. Da ihnen dies seltsam vorkam hielten sie an, um den Mann vorbei zu lassen. Hierbei bemerkten sie, wie er während des Laufens an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Als der Mann bemerkte, dass die Frauen die Polizei verständigten, rannte dieser in Richtung U-Halt-Mineralbäder davon. Die flüchtige Person konnte wie folgt beschrieben werden. 18 - 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlaksige Figur, kurze dunkle Haare, weder Bart noch Brille, trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und dunkle Sneakers. Er trug eine dunkle Basecap und führte einen schwarzen vollbepackten Rucksack mit. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905777 an die Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell