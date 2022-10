Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Parkhauspförtner angegriffen - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Am Samstagabend (08.10.2022) zwischen 20.30 Uhr und 20.50 Uhr kam es in einem Parkhaus an der Mercedesstraße zu einem Zwischenfall, bei dem ein Angestellter leicht verletzt wurde. Der 49-jährige Pförtner wollte einem vermutlich betrunkenen Mann bei der Bedienung des Parkautomaten helfen, da dieser offensichtlich Probleme damit hatte. Hierbei kam es zwischen den Beiden anschließend zu Unstimmigkeiten, da der Unbekannte wohl zuvor seinen Parkschein verloren habe und er deshalb nun den Tarif für ein Tagesticket begleichen solle. Nach der Bezahlung kam es zu einem handfesten Streit, bei dem der Unbekannte das zuvor übergebene Geld wieder zurückforderte. Hierbei stürmte er in das Pförtnerhäuschen, stieß den 49-Jährigen zu Boden und trat mit den Füßen auf ihn ein. Als Zeugen und die vermeintliche Ehefrau des Aggressors auf die Situation aufmerksam geworden waren, ließ der Täter von dem Angestellten ab und entfernte sich anschließend zusammen mit der Frau und einem weißen Pkw BMW der 4er-Reihe aus dem Parkhaus. Der Täter ist zirka 30 Jahre alt und zirka 170 Zentimeter groß, hat eine mollige Figur und ein asiatisches Erscheinungsbild, vermutlich Amerikaner. Zur Tatzeit war er schwarz bekleidet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

