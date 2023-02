Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto auf dem Kaufland-Parkplatz angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Einen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Georg-Fischer-Straße abgestellten Opel Meriva angefahren hat ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Dienstag, im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 10.20 Uhr. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Opel in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Singen (07731 888-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell