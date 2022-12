Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Heckenbrände im Landkreis Northeim

Northeim (ots)

Moringen, Am alten Kirchhof / Nörten-Hardenberg, Bahnhofstraße, Freitag, 16.12.22, 21.25 Uhr und 23.56 Uhr

MORINGEN/NÖRTEN-HARDENBERG (Sc) - Feuer konnten schnell gelöscht werden

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Landkreis Northeim zu gleich zwei Heckenbränden.

Zunächst wurde der Polizei Northeim, gegen 21.25 Uhr, eine brennende Hecke in der Bahnhofstraße in Nörten-Hardenberg gemeldet. Nach Angaben der ebenfalls alarmierten Feuerwehr aus Nörten-Hardenberg konnten vor Ort lediglich ein paar brennende Papierblätter an einer Hecke festgestellt und mittels etwas Schnee gelöscht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Im weiteren Verlauf der Nacht geriet gegen 23.56 Uhr in der Straße Am alten Kirchhof in Moringen aus bislang ungeklärten Gründen eine Benjeshecke in Brand. Die Feuerwehr Moringen konnte den Brand bereits nach kurzer Zeit löschen. Eine natürliche Brandentstehung kann ausgeschlossen werden.

In beiden Fällen liegen bislang keine Hinweise auf die Verursacher vor. Die Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, teilen diese bitte unter der Rufnummer 05551-70050 mit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell