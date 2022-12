Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Einbecker Landstraße, Samstag, 01.35 Uhr

Northeim (Sc) - Fahren mit turkmenischer Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 17.12.22, gegen 01.35 Uhr, kam es im Stadtgebiet Northeim zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines Fahrzeugführers. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte der Verkehrsteilnehmer lediglich eine turkmenische Fahrerlaubnis vorzeigen. Mit dieser wäre der Verkehrsteilnehmer berechtigt, bis zu einer Maximaldauer von sechs Monaten ein Fahrzeug in Deutschland im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Da sich der Fahrzeugführer eigenen Angaben zufolge jedoch bereits neun Monate in Deutschland aufhält, hat die Fahrerlaubnis aus seinem Heimatland ihre Gültigkeit verloren. Somit lag ein Fahren ohne Fahrerlaubnis i.S.d. Straßenverkehrsgesetzes vor. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Verkehrsteilnehmer seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell