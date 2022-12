Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raubüberfall auf eine Apotheke

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 15.12.2022, 10.55 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Beschuldigter konnte schnell ermittelt werden.

Am Donnerstag um 10.55 Uhr kam es zu einem versuchten Raubüberfall in einer Apotheke in Nörten-Hardenberg.

Ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Northeim betrat den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe eines verschreibungspflichtigen, schmerzlindernden Medikaments. Nachdem ihm erklärt wurde, dass eine Herausgabe ohne Rezept nicht möglich ist, zog er eine Schusswaffe und bedrohte die 45-jährige Verkäuferin. Diese konnte sich in Sicherheit begeben und der Mann floh ohne das Medikament.

Durch sofort eingeleitete Ermittlungen konnte die Identität des Mannes und dessen Wohnort ermittelt werden und dieser dort festgenommen werden. Zudem wurde ein Schreckschussrevolver sichergestellt.

Bei dem Beschuldigten bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Durch die Staatsanwaltschaft Göttingen wurde wegen des Verdachts eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen in eine Psychiatrie in Göttingen zwangseingewiesen. Eine richterliche Prüfung, ob eine längerfristige Einweisung angeordnet wird, steht derzeit noch aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell