POL-NOM: Neue Führung der PI Northeim

Northeim, Teichstraße 4, Samstag, 17.12.2022

NORTHEIM (Wol) - Führungstrio komplett.

Zwei Leitungspersonalien wurden in der Polizeiinspektion Northeim neu besetzt. Mit dem Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm ist das Führungstrio um die Leiterin der Polizeiinspektion Northeim Polizeidirektorin Maren Jäschke jetzt komplett. Bereits im September wechselte die neue Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD), Polizeirätin Vanessa Pleiß-Schütte, nach Northeim.

PR'in Pleiß-Schütte begann ihren Dienst nach der Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei und anschließend bekleidete sie diverse Funktionen in der Polizeidirektion Göttingen. Die 45-jährige Northeimerin war mehrere Jahre als Einsatzführerin sowie Dienstabteilungsleiterin in Northeim als auch in Göttingen und im Behördenstab tätig, bevor sie 2019 ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster aufnahm. Nach ihrem Abschluss im Jahr 2021 war sie als stellvertretende Leitung des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) in der PI Göttingen eingesetzt, von wo aus sie im September dieses Jahres nach Northeim wechselte. Hier leitet sie die nun Geschicke des ZKD und ist zudem die Stellvertreterin der Inspektionsleiterin PD'in Jäschke.

Der Posten des Leiter Einsatz wurde mit Polizeioberrat Marc-Dennis Pülm Mitte November neu besetzt. Der 44-jährige Osteroder begann nach seiner Ausbildung seinen Dienst in der Bereitschaftspolizei an den Standorten Lüneburg und Göttingen. Vor seinem Aufstieg in den höheren Dienst war POR Pülm bereits Angehöriger der PD Göttingen. Dort versah er in verschiedenen Funktionen im Einsatz- und Streifendienst in Hildesheim und Osterode, in der Leitstelle, im ZKD der PI Göttingen und im Stab der Behörde seinen Dienst. Im Zeitraum von 2014 bis 2016 absolvierte er sein Masterstudium an der deutschen Hochschule der Polizei in Münster.

Nach dem Aufstieg in den höheren Dienst war POR Pülm verantwortlich für die Fortbildung von Führungskräften für die Bewältigung von Sonderlagen und im Bereich der Stabsarbeit an der Polizeiakademie Niedersachsen tätig. Anschließend übernahm POR Pülm die Leitung des Studiengebiet 5, welches die Polizeitrainings, Sport und den Bereich polizeiliche EDV-Anwendungen umfasst. Zudem ist POR Pülm ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert.

