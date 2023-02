Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei bittet um Hinweise nach begangener Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße

Konstanz (ots)

Nach einer begangenen Unfallflucht am Montagabend auf einem Parkplatz an der Rudolf-Diesel-Straße bittet die Polizei um Hinweise. Vermutlich beim Rangieren fuhr ein Unbekannter gegen einen weißen Toyota Yaris, der im Zeitraum von 16 Uhr bis 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitness-Centers an der Ecke Rudolf-Diesel-Straße und Line-Eid-Straße abgestellt war. Durch den Unfall entstand am Heck des Toyotas Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell