POL-NOM: Beschädigung an Blitzeranhänger ALICE

Einbeck (ots) - Einbeck /Telemannweg (rod) Am Dienstag, den 17.01.2022, verschaffte sich gegen 13:30 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter unter dem Vorwand einer notwendigen Arbeit an den Wasserhähnen Zugang zur Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Telemannweg in Einbeck. Während die Geschädigte abgelenkt wurde, verschaffte sich der Täter Zugang zu einem Zimmer und entwendete dort Schmuck im Wert von über ...

