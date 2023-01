Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Wohnung

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (js) Schachtstraße, 17.01.23, 10.10 Uhr Unter einem Vorwand verschaffte sich eine bisher unbekannte Person Zutritt zu einer Wohnung in der Schachtstraße in Volpriehausen. Während die 83-jährige Bewohnerin abgelenkt war, wurde aus einem Schmuckkasten Goldschmuck im Wert von ca. 2500 EUR entwendet. Die männliche Person soll ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein, ca. 1,70 m groß, und hatte dunkle Augen. Sie soll eine Schirmmütze getragen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

