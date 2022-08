Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall mit vier Verletzten und drei Fahrzeugen - Hinweis auf Alkohol und Drogen

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Prosperstraße kollidierten heute, kurz nach 11 Uhr, drei Fahrzeuge. Die Autofahrer standen an einer Rotlicht zeigenden Ampel und warteten. Bei dem Unfall schob ein 32-Jähriger das Auto eines 45-Jährigen in das Firmenfahrzeug eines 30-Jährigen. In dem Wagen des 45-Jährigen befand sich zudem eine 40-jährige Beifahrerin.

Alle Beteiligten kommen aus Bottrop und wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bis auf den 32-Jährigen wurden alle Beteiligten mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich bei dem 32-Jährigen der Verdacht auf dem Konsum von Alkohol und Drogen. Er wurde mit zur Wache genommen. Ein Arzt entnahm ihm Blutproben. Die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt.

Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11.500 Euro.

Die beiden vorderen Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell