POL-NOM: Schmuckdiebstahl aus Wohnung

Einbeck (ots)

Einbeck /Telemannweg (rod)

Am Dienstag, den 17.01.2022, verschaffte sich gegen 13:30 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter unter dem Vorwand einer notwendigen Arbeit an den Wasserhähnen Zugang zur Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Telemannweg in Einbeck. Während die Geschädigte abgelenkt wurde, verschaffte sich der Täter Zugang zu einem Zimmer und entwendete dort Schmuck im Wert von über 2.000 Euro. Dabei wird der Täter zwar durch die Geschädigte gestört, kann jedoch unerkannt mit einem vermutlich weiteren Täter, der vor dem Haus wartete, flüchten. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

