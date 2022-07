POL-NOM: Unter Drogen und ohne Führerschein gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Spitzwegstraße, Dienstag, 12.07.2022, 18.45 Uhr NORTHEIM (Wol) - Radfahrer fährt gegen Pkw. Am Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 42-jährige Northeimer bog mit seinem Fahrrad von der Matthias-Grünewald-Straße in einem großen Bogen in die Spitzwegstraße ein, um an einem rechtsseitig geparkten Pkw vorbeizufahren. Dabei übersah er den ...

mehr