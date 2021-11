Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW schwerverletzt

Neubrandenburg (ots)

Am 23.11.2021 ereignete sich gegen 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Sponholzer Straße in Neubrandenburg, bei dem eine Radfahrerin schwerverletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 79-jährige Fahrradfahrerin den Gehweg der Sponholzer Straße aus Richtung Ihlenfelder Straße in Richtung Woldegker Straße. Auf Höhe der Berufsschule beabsichtige sie die Fahrbahn der Sponholzer Straße von rechts nach links zu queren und missachtete dabei den fließenden Verkehr auf der Sponholzer Straße. Sie kollidierte in der weiteren Folge mit einem PKW. Dessen 21-jähriger Fahrzeugführer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin stürzte und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit 2000 EUR beziffert.

Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde die Sponholzer Straße für ca. 30 min halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell