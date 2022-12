Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: 27-jähriger Tatverdächtiger jetzt aussagebereit

Im Fall des Tötungsdelikts vom 5. Dezember 2022 in Oberkirchberg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5388307) teilen die Ermittlungsbehörden mit, dass der sich weiterhin in einem Justizvollzugskrankenhaus befindende 27-jährige Beschuldigte im Rahmen eines Explorationsgesprächs mit dem psychiatrischen Sachverständigen erste Angaben zum Tatgeschehen gemacht hat. Seine psychiatrische Begutachtung dauert ebenso wie die Ermittlungen insbesondere zum Tatmotiv weiterhin an, so dass derzeit hierzu auch keine Auskünfte erteilt werden können. Die Staatsanwaltschaft Ulm und die Ulmer Polizei wollen den Beschuldigten, der laut seiner Verteidigerin nunmehr aussagebereit sei, zeitnah förmlich vernehmen. Nach Auskunft der Strafverfolgungsbehörden liegen nach Auswertung entsprechender medizinischer Untersuchungen ferner keine Anhaltspunkte vor, wonach der Beschuldigte bei Tatbegehung unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden sei. Die geschädigte 13-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Es ist beabsichtigt, sie zeitnah vernehmen zu lassen.

