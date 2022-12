Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gegen geparktes Auto gefahren

Zwei kaputte Autos sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag in Ulm-Donaustetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr in der Humlanger Straße. Dort fuhr der 18-Jährige mit seinem VW. Aus unbeannter Ursache kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Renault. Den Renault schob es danach gegen einen geparkten Skoda. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten VW und Renault mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

