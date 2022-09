Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Unfall am gestrigen Tage wurde ein 52-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Radfahrer die Lübecker Straße im Bereich Platz der Freiheit in Richtung Zum Bahnhof. Die 68-jährige Autofahrerin kreuzte den Weg des Radfahrers, als sie die Lübecker Straße aus Richtung Innenstadt befuhr und weiter Richtung Obotritenring fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und in Folge zum Sturz des 52-jährigen Radfahrers, der sich am Rücken verletzte. Die Polizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

