Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Warstein (ots)

Am Dienstagabend, gegen 23:55 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Kraftrad ohne Kennzeichen und mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Beamten gaben dem Mann auf der Hauptstraße Anhaltzeichen, die er missachtete. Er erhöhte seine Geschwindigkeit und flüchtete in Richtung Kreisstraße und bog in die Nuttlarer Straße ab. Dort verloren die Beamten zunächst den Sichtkontakt. Im Rahmen der Fahndung, konnte das Kraftrad erneut auf einem Waldweg, zwischen Kattensiepen und der Kallenhardter Straße, gesichtet werden. Auch hier gelang dem Mann die Flucht. Schließlich konnte der 24-jährige Rüthener, nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen, an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Grund für die Flucht war auch schnell gefunden. Das Motorrad des Mannes verfügte über kein amtliches Kennzeichen. Der 24-Jährige selbst ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Motorrad konnte an der Wohnanschrift sichergestellt werden und das Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (ja)

