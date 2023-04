Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht - Zeugin gesucht

Lippstadt - Lipperode (ots)

Am Montagmorgen, um 08:45 Uhr, kam es auf der Bismarckstraße vor einer Bäckerei zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 63-jährige Lippstädterin parkte ihren BMW am Fahrbahnrand und ging in die Bäckerei. Während dessen wurde ihr Außenspiegel abgefahren. Eine namentlich unbekannte Zeugin hatte den Unfall beobachtet und sprach die BWM-Fahrerin an. Sie hatte sehen können, wie ein blauer Nissan den Spiegel touchierte und in Richtung Bruchstraße flüchtete. Die Zeugin und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02902 91000 zu melden. (ja)

