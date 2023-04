POL-SO: Verkehrsunfall

Werl (ots) - Am Freitagabend, gegen 21:50 Uhr, ist es auf der Hammer Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Werler fuhr mit seinem VW, von Werl kommend, in Richtung Hilbeck. In Höhe des Salinenrings beabsichtigte er, nach links in eben jenen abzubiegen. Dabei übersah er den Opel einer 28-jährigen Werlerin, die auf der Hammer Straße in Richtung Werl fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Das im Opel befindliche Kleinkind wurde zur ...

