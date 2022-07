Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in die Vorstadtschule - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

28. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.07.2022 - Ratzeburg

Heute Morgen, gegen 01.25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Nebengebäude der Vorstadtschule in der Mechower Straße in Ratzeburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte mit Baumstämmen gewaltsam die Außentür des Nebengebäudes beschädigt, um so ins Innere des Objektes zu gelangen.

Beim weiteren Betreten der Räumlichkeiten wurde ein akustischer Alarm ausgelöst, so dass die unbekannten Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen und sich unerkannt entfernten.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen zur Tatzeit wahrgenommen haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell