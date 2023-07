Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall zwei Verletzte und rund 25.000 Euro Schaden beim Linksabbiegen (03.07.2023)

Dunningen (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden und zwei leicht Verletzte ist die Bilanz eines Unfalls, der am Montagnachmittag, kurz vor 15 Uhr, an der Einmündung Rottweiler Straße und Schubertstraße passiert ist. Eine 26-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta wollte von der Rottweiler Straße nach links in die Schubertstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Volvo XC90, dessen 62-jähriger Fahrer auf der Rottweiler Straße aus Dunningen herkommend in Richtung Rottweil fuhr. Die junge Fahrerin und die 56-jährige Beifahrerin im Volvo verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten sie zu medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die beiden demolierten Autos mussten abgeschleppt werden.

