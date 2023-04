POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - LK Northeim, Montag, 24.04.2023 LK NORTHEIM (Wol) - In der letzten Woche kam es zu drei Fällen von Haustürgeschäften im Landkreis Northeim. In einem Fall, am Freitag, den 21.04., gaben die Täter an, dass sie zur Materialbeschaffung eine Vorauszahlung von 1.000 Euro benötigen würden. Nach der Zahlung erschienen die Täter nicht mehr, um die Arbeiten zu beginnen. In den weiteren Fällen wurden ...

