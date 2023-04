Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warnung vor Haustürgeschäften

Northeim (ots)

LK Northeim, Montag, 24.04.2023

LK NORTHEIM (Wol) - In der letzten Woche kam es zu drei Fällen von Haustürgeschäften im Landkreis Northeim. In einem Fall, am Freitag, den 21.04., gaben die Täter an, dass sie zur Materialbeschaffung eine Vorauszahlung von 1.000 Euro benötigen würden. Nach der Zahlung erschienen die Täter nicht mehr, um die Arbeiten zu beginnen.

In den weiteren Fällen wurden Arbeiten zu weit überhöhten Preisen angeboten bzw. durchgeführt.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim warnt eindringlich vor sogenannten Haustürgeschäften.

In der vergangenen Woche wurden wiederholt (Dach-)Reinigungsarbeiten bzw. Dacharbeiten an der Haustür bzw. der Gartenpforte angeboten. Die Arbeiten wurden zu weit überhöhten Preisen angeboten bzw. nach Anzahlung der Arbeitsleistung gar nicht ausgeführt.

In diesem Zusammenhang treten immer wieder falsche bzw. unseriöse Dachdecker in Erscheinung, die Dachsanierungen oder -reinigungsarbeiten anbieten. Aber auch die Reinigung von Gehwegplatten etc. wird zu weit überhöhten Preisen angeboten.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim rät, nicht auf Haustürgeschäfte einzugehen. Die angebotenen Arbeiten sind meist minderwertig, unsachgemäß und überteuert. Oft werden sie nach einer Anzahlung erst gar nicht ausgeführt. Auf jeden Fall sollte man die Preise der angebotenen Arbeiten mit Angeboten ortsansässiger Handwerker vergleichen.

