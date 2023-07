Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fußgänger bei Zusammenstoß mit 9-jährigem Radler verletzt (03.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Fußgänger hat bei einem Zusammenstoß mit einem jungen Fahrradfahrer am Montagvormittag auf der Mainaustraße Verletzungen erlitten. Ein 9-jähriger Junge fuhr hinter seinem Vater mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Mainaustraße in Richtung Staad. Hinter der Einmündung zur Eichhornstraße setzte der Vater seine Fahrt auf dem rechtsseitig einer Böschung verlaufenden Radweg fort, der Bub fuhr auf der linken Seite auf dem Gehweg weiter. Dabei stieß der Junge mit einem dort gehenden 84-jährigen Fußgänger zusammen, woraufhin der Mann zu Fall kam und Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Der 9-Jährige blieb unverletzt.

