Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sprengung eines Zigarettenautomaten

Hildesheim (ots)

Harsum (EP) In der Nacht vom Samstag den 31.12.2022, auf Sonntag den 01.01.2023, im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 02:40 Uhr, sprengten bislang unbekannte Täter mit einem bislang unbekannten Sprengmittel einen Zigarettenautomaten in der Kaiserstraße. Angaben zur möglichen Beute können nicht gemacht werden. Der Schaden wird auf mehr als 6000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell