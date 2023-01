Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Berichtszeitraum 30.12.2022-01.01.2023

Hildesheim (ots)

(hei) Die Polizei Elze bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu nachfolgenden Sachverhalten geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 oder der Polizeistation Gronau (Leine) unter 05182-923370 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Elze OT Wülfingen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Donnerstag, 29.12.2022 gegen 11:00 Uhr bis Samstag, 31.12.2022 gegen 12:25 Uhr kam es in Wülfingen in der Straße Über dem Kampe zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Objekt, durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend auf unbekanntem Wege vom Tatort. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Verkehrsunfallflucht in Elze - Zeugenaufruf

Am Samstag, 31.12.2022, zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr kam es auf dem EDEKA Parkplatz in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen mit der Fahrzeugtür den neben seinem PKW stehenden blauen Skoda Fabia des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro zu kümmern.

Querfliegende Silvesterrakete in Eime - Zeugenaufruf

In der Silvesternacht kam es gegen 01:30 Uhr in Eime in der Hauptstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung durch eine abgefeuerte Silvesterrakete. Der bislang unbekannte Beschuldigte zündete aus einem Fenster heraus eine Silvesterrakete, welche anschließend an einer Mauer abprallte und gegen den Fuß des 31-jährigen Opfers flog. Das Opfer erlitt dadurch Verletzungen am Bein, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Vandalismus an der KGS Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 14:05 Uhr, stellen die Beamten fest, dass es auf dem Parkplatz bzw. an der Bushaltestelle der KGS Gronau (Leine) zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen ist. Insgesamt wurden ein Bushaltestellenschild, ein Verkehrsschild und ein Stromkasten beschädigt. Ein genauer Tatzeitraum lässt sich bislang nicht eingrenzen.

Rauchentwicklung in Eime

Am Samstag, 31.12.2022, gegen 06:05 Uhr meldet eine aufmerksame Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Dunser Straße in Eime, dass in der Nachbarwohnung der Rauchmelder Alarm schlägt. Daraufhin wurde die Wohnungstür durch die Freiwillige Feuerwehr aus Eime und Dunsen geöffnet. Es stellte sich heraus, dass der Nachbar sein Essen im Backofen vergessen hat. Glücklicherweise sind keine Personen- und Sachschäden durch den Brand entstanden.

Die Polizei Elze wünscht allen Mitbürgern ein frohes neues Jahr!

