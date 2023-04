Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leinefelde (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht einen Betrüger. Der bisher unbekannte, abgebildete Mann hob am 21. Juli 2022, gegen 13.30 Uhr, an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Eichsfeld, in der Bahnhofstraße einen vierstelligen Geldbetrag ab. Hierfür nutzte er zwei Geldkarten, die sich in einer gestohlenen Geldbörse befanden. Ermittlungen zufolge soll sich der Unbekannte zuvor im Aldi Markt in der Birkunger Straße aufgehalten haben. Dort war er dem 74-jährigen Opfer bereits aufgefallen. Der Unbekannte trug ein grün, kariertes Hemd und ein Basecap. Wer erkennt den Täter oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben? Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell