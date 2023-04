LPI-NDH: Crash an Ampel

Gebesee, Greußen (ots) - Über 2,6 Promille so das Ergebnis eines Atemalkoholtestes gestern Abend bei einem Autofahrer in Greußen. Der 49-Jährige wurde von Polizisten nach einem Zeugenhinweis gestoppt. Er war durch seine sehr langsame und unsichere Fahrweise, bereits im Landkreis Sömmerda auf der Bundesstraße 4, aufgefallen. So soll er am Bahnübergang in Straußfurt fast die Schutzplanke touchiert haben und in den ...

mehr