Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 18-jähriger VW-Fahrer fährt alkoholisiert gegen Laterne

Kühlungsborn (ots)

Am Montagabend, 03.04.2023, erhielt die Polizei gegen 22:05 Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall in der Ostseeallee in Kühlungsborn. Der 18-jährige Fahrer eines VW befuhr die Ostseeallee und kam im Bereich der Nr. 19 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Laterne. Durch den Aufprall wurden sowohl der VW als auch die Laterne derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit bzw. funktionstüchtig waren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 18-Jährigen ergab einen Wert von 1,06 Promille. Im Anschluss erfolgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Bergung des Pkw. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 7.000 Euro geschätzt. Der 18-Jährige wird sich nun wegen des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten müssen. Der junge Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

