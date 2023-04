Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock am 03.04.2023

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock fanden am heutigen Montag insgesamt neun Versammlungen und Aufzüge statt. In Rostock (3), Wismar, Güstrow, Teterow, Ludwigslust und Parchim versammelten sich etwa 600 Menschen, um unter anderem gegen die aktuelle Politik, die anhaltende Inflation sowie den Ukraine-Krieg zu protestieren. Die größte Versammlung mit ca. 236 Teilnehmern fand in Rostock statt. Die weiteren Teilnehmerzahlen: - Wismar: 77 - Rostock (3 Versammlungen): 236 - Teterow: 45 - Güstrow: 75 - Parchim: 70 - Ludwigslust: 100 Die Polizei begleitete die Versammlungen und Aufzüge. Zu weiteren Störungen kam es nicht. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell