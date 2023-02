Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Feuer auf Grundschulgelände in Blexen - Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

26954 Nordenham, Fährstraße, Grundschule Blexen

Bisher unbekannte Täter setzten auf dem Gelände der Grundschule Blexen am Freitag, den 24.02.2023, gegen 12.45 Uhr, einen Abfalleimer in Brand. Das Feuer wurde durch anwesende Eltern gelöscht. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

