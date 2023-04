Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hakenkreuze und Graffiti - Polizei stellt Tatverdächtige

Rostock (ots)

Am Freitagabend ist es zu mehreren Sachbeschädigungen in Form von Graffiti im Stadtteil Schmarl gekommen, bei denen die Rostocker Polizei mehrere Tatverdächtige stellen konnte. Gegen 21 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine Personengruppe, die unterschiedlichste Gegenstände im Stephan-Jantzen-Ring mit Farbe besprüht. Beschmiert wurden dabei unter anderen Straßenschilder, ein Verteilerkasten der Deutschen Post, Hauswände, ein Wetterunterstand und Mülleimer. Teil der Graffiti waren auch mehrere Hakenkreuze in den Größen von circa 50x50 cm. Die umgehend entsandten Polizisten konnte bei ihrer Fahndung fünf Jugendliche im Alter zwischen 17 und 20 Jahren stellen. Ferner konnten Beweismittel, wie eine Farbdose, sichergestellt werden. Hierzu hat die Kriminalpolizei Rostock die weiteren Ermittlungen übernommen. Tobias Gläser

