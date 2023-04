POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Neustadt-Glewe/Lewitzhof (ots) - Am 02.04.2023 um 01:25 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr gemeldet, dass südwestlich der A24, an der K37, Bereich Lewitzhof Heuballen brennen würden. Am Brandort eingetroffen wurde festgestellt, dass sich auf dem Feld eine Heuballenbahn von 150 Länge und 7 Meter Breite befindet. Ersten Erkenntnissen nach brannten zunächst etwa 10 ...

mehr