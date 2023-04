LPI-NDH: Hauswand stoppt Auto

Mühlhausen (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag gewaltsam in die Lagerhalle einer Elektrofirma in der Ernst-Claes-Straße ein. Aus dieser Halle erbeuteten Werkzeuge, wie Rüttelplatten, Kabeltrommeln und Teerschneider. Außerdem öffneten die Täter zwei Container. Der entstandene Schaden beläuft sich gegenwärtig auf über 65.000 Euro. Aufgrund der Masse an gestohlenen Materialien und Werkzeugen müssen ...

mehr