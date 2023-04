Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter erbeuten Werkzeug in Elektrofirma

Mühlhausen (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag gewaltsam in die Lagerhalle einer Elektrofirma in der Ernst-Claes-Straße ein. Aus dieser Halle erbeuteten Werkzeuge, wie Rüttelplatten, Kabeltrommeln und Teerschneider. Außerdem öffneten die Täter zwei Container. Der entstandene Schaden beläuft sich gegenwärtig auf über 65.000 Euro. Aufgrund der Masse an gestohlenen Materialien und Werkzeugen müssen die Täter mit größeren Fahrzeugen angerückt sein. Eine Videoaufzeichnung zeichnete den Einbruch auf. Von deren Auswertung erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise. Wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

