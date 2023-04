Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrechertrio gefilmt, wer erkennt die Täter?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Harztor OT Sophienhof (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht nach Hinweisen zu drei Tatverdächtigen. Sie brachen am 13. Oktober 2022 in den Landgasthof Braunen Hirsch in Sophienhof gewaltsam ein. Dort durchwühlten sie den gesamten Thekenbereich. Neben mehreren Trinkgeldkassetten und technischen Bestellsystemen stahlen sie auch einen Zigarettenautomaten, der in unmittelbarer Nähe vom Gasthof aufgebrochen und entleert wurde. (siehe Pressemeldung vom 13.10.2022, 14:52 Uhr Presseportal.de) Eine Videoüberwachung filmte das Trio. Nun liegt ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täter vor. Wer erkennt die Männer? Besonders auffällig ist ein getragenes Kapuzenshirt mit mehreren Abbildungen einer 05, das einer der Unbekannten trägt. Wem ist ein solches Shirt schon einmal aufgefallen? Die Drei richteten einen Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell