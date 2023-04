LPI-NDH: Erneuter Unfall am Taschenberg

Nordhausen (ots) - Am Samstag, den 01.04.2023 um 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Nordhausen in der Parkallee. Eine 54jährige Frau fuhr mit einem Pkw Citroen auf der Parkallee in Richtung Innenstadt. An einer Baustelle am Abzweig Beethovenring musste die Frau halten. Der dahinter fahrende 82jährige Fahrer eines Mercedes erkannte dies zu spät und fuhr auf. Die Fahrerin des Citroen, sowie ihre 5jährige ...

mehr