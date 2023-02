Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unachtsamkeit beim Aussteigen führt zu Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.02.2023 um 18:05 Uhr stieg eine 30-Jährige aus Neustadt/W. aus einem haltenden PKW in der Karl-Helfferich-Straße in 67433 Neustadt/W. auf der Beifahrerseite aus und übersah hierbei einen vorbeifahrenden 46-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und erlitt dadurch Verletzungen am Handgelenk. Hiernach wurde dieser zur weiteren Abklärung und Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell