Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - flüchtiger Fahrer gesucht

Deidesheim (ots)

Am Mittwoch, den 22.02.2023 gegen 08:45 Uhr ereignete sich in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße in Deidesheim eine Verkehrsunfallflucht. Beobachtet wurde ein dunkelblauer Kombi der Marke VW, welcher mit dem Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten Fiat 500 der Farbe grau kollidierte. Der Fahrer, von dem eine erste Personenbeschreibung vorliegt, flüchtete daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch ermittelt nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter Tel.: 06324-9330 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

