Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Opel-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen Ruchheim (ots)

Einen 21-jährigen Opel Fahrer unter Drogeneinfluss stellten am 22.02.2023, um 12.40 Uhr, Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim fest. Der Opel war auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. An der Anschlussstelle Ruchheim wurde das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 21-jährigen Fahrer stellten die Polizisten drogenbedingte Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte, dass dieser unter dem Einfluss von THC stand.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

