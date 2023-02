Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht! Unfallflucht auf dem Globus Parkplatz - Unfallgeschädigter unbekannt

Grünstadt (ots)

Am 22.02.2023 kam es gegen 12:15 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes Globus Grünstadt beim Einparken zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich hierbei unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, zeigte sich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei selbst an. Laut Angaben des Unfallverursachers kollidierte dieser beim Einparken mit der linken Seite (Heckbereich) eines dunklen Pick-Ups. Das Kennzeichen des Pick-Ups habe sich der Unfallverursacher nicht gemerkt. Ob ein Schaden am Pick-Up entstanden sei, ist bisher ebenfalls unbekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell